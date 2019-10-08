بالصور.. إغلاق محل ومجازاة 35 منشأة تجارية مخالِفة بالطائف

نفذت بلدية غرب الطائف الفرعية، اليوم الثلاثاء، حملة ميدانية مكثفة على المنشآت التجارية ذات العلاقة المباشرة بالمستهلك. وشملت الحملة المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة ومحلات الخياطة الرجالية، ومراكز الخدمات الخاصة بالسيارات داخل نطاق الفرع.
وأسفرت الحملة عن إغلاق أحد المحال التجارية؛ وذلك لعدم التزامه بالاشتراطات النظامية داخل المحل، وتطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق 35 منشأة تجارية مخالفة. وشملت المخالفات التي تم ضبطها، تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعدم التقيد بالزي الرسمي، وانتهاء رخص مزاولة النشاط، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالمظهر العام.
وأوضحت أمانة الطائف -ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية- أنها كثفت برنامجها الرقابي من خلال جوالات ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بالنشاطات الغذائية والنشاطات التجارية الأخرى التي بها تواصل مباشر مع المستهلك.
وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الرقابي يعمل على رفع كفاءة المعروضات وجودة المخرجات وتطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية وتحسين بيئة العمل لهذه الأنشطة.
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