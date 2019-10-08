قيادات الإمارات تعزي خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان

أرسلت قيادات الدولة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، برقيات عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

حيث بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سائلًا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأعلن الديوان الملكي، أمس الإثنين، في بيان له، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.