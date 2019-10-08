مستشفى عفيف يكرم الممرضة «مي الجذع» بسبب عمل بطولي

كرَّم مدير مستشفى عفيف العام بمنطقة الرياض الدكتور عادل متعب بن عميرة، الممرضة «مي الجذع»؛ لقيامها بعمل إنساني، وإسعاف مصاب في حادث مروري وإنقاذ حياته.

وأوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني؛ أن مدير مستشفى عفيف كرَّم الممرضة «مي ذيب الجذع»؛ لقيامها بعمل إنساني من خلال إسعاف مصاب في حادث مروري على طريق «عفيف – الدوادمي» وإنقاذ حياته.

وكانت اختصاصية التمريض «مي الجذع» ، قامت -فور رؤيتها للحادث- أثناء توجهها لمدينة الرياض، بالاتصال بعمليات أمن الطرق والهلال الأحمر السعودي، ثم قدمت خدمات الإسعاف للمصاب وأجرت الإنعاش القلب الرئوي له، وبقيت بجانبه وتابعت علاماته الحيوية حتى وصول المسعفين.

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وعبرت اختصاصية التمريض «مي الجذع» عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرةً إلى أنه يعني لها الكثير، وأن هذا التكريم وكلمات التشجيع تعد حافزًا ودافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

من جانبه، أشاد مدير مستشفى عفيف الدكتور عادل بن عميرة، بموقف الممرضة، موضحًا أن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير؛ حيث بادرت إلى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب بكل شجاعة وإخلاص، والمحافظة على سلامته لحين وصول فرق الهلال الأحمر السعودي، ومباشرتهم الحادث.

وأشار إلى أن ما قامت به الممرضة المكرمة، يجسد موقفًا مُشرِّفًا لجميع ممارسي مهنة التمريض، وتقديمهم للخدمة في أي موقع وأي وقت.