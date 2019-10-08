«هيئة المواصفات» توجه نصيحة مهمة للراغبين في شراء الأدوات الصحية

أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، بضرورة قراءة بطاقة ترشيد استهلاك المياه عند اختيار الأدوات الصحية، مشيرة إلى أن البطاقة تعد من الوسائل الفعالة التي تمكن المستهلك من اختيار منتجات ذات كفاءة أعلى في ترشيد الاستهلاك.

وأكدت هيئة المواصفات أن بطاقة ترشيد استهلاك المياه تساعد المستهلكين على اختيار الأدوات الأكثر ترشيدًا لاستهلاك المياه، ومن ثم تسهم في خفض الاستهلاك، موضحةً أن الأدوات الأعلى ترشيدًا تحمل البطاقة بها المستوى (أ)، والأقل ترشيدًا تحمل بطاقتها المستوى (ج). وطالبت الهيئة المستهلكين بتفعيل دورهم الرقابي في رصد تجاوزات المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية.

وأضافت الهيئة أن البطاقة التي يتم وضعها على الأدوات الصحية الخاضعة للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه؛ وُضعت وفق أسس علمية بعد الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت هيئة المواصفات أنها، بالتعاون مع الجهات المعنية، ألزمت المصنعين والمستوردين في وقت سابق بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه لتوضيح معدل ترشيد استهلاك المياه لكل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وهي: خلاطات دورات المياه العامة والخاصة، وخلاطات المطابخ، وخلاطات مقاعد الاستنجاء، وخلاطات الشطافات، وخلاطات المراوش، وخلاط رؤوس المراوش، والمراحيض الغربية ذات التدفق الأحادي/ الثنائي، والمبولة بنظام التدفق.

يذكر أن هيئة المواصفات تشارك عددًا من الجهات المعنية ضمن البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه؛ للعمل معًا على رفع الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المائية للمملكة.