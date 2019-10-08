انطلاق معرض «الصقور والصيد السعودي2» الجمعة المقبلة

ينطلق، يوم الجمعة القادم، معرض الصقور والصيد السعودي، في نسخته الثانية، ويستمر خمسة أيام تشمل الكثير من الفعاليات والأنشطة أعلن عنها نادي الصقور السعودي، وسط توقعات بأن يكون المعرض على قائمة الوجهات المفضلة في موسم الرياض.

ويحظى المعرض هذا العام بمشاركة كبيرة وفعاليات جديدة وضخمة تؤكد أهميته وتكرس نجاحه في نسخته الأولى؛ إذ تشتمل فعالياته على الثقافة والترفيه، وتهتم بكل أفراد الأسرة؛ وذلك في سبيل تعزيز إرثنا الثقافي وتقديمه وفق أفضل الوسائل المتاحة اليوم من تقنية وتنظيم.

واستقطب المعرض هذا العام أكثر من 350 عارضًا من أنحاء العالم، تعددت منتجاتهم وتوزعت على كل أقسام المعرض الثلاثين؛ إذ سيجد زائر المعرض جميع لوازم الصيد ومعداته ومنتجات الرحلات بجانب أسلحة الصيد والصقور بأنواعها، وسط أجواء احتفالية وثقافية فيها المسارح والعروض الحية.

وأوضح نادي الصقور الهدف من معرض الصقور والصيد: «إنه يعمل على توثيق اتصالنا بموروثنا الثقافي، والمحافظة على إرث المملكة العربية السعودية، بجانب تنمية وتعزيز هواية الصقور التي تعد سمة من سمات العرب وعاداتهم».

كما يعمل على تعميم تلك الثقافة وفنونها عبر إنشاء معرض إقليمي عالي المستوى ومتخصص في الصقور والصيد للمشاركين من المملكة ومنطقة الخليج والعالم بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للزوار وذلك لمشاهدة وشراء أحدث تقنيات الصيد ومعداته من حول العالم.