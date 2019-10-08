جامعة الطائف تصدر بيانًا توضيحيًّا حول حريق الكلية الجامعية بـ«تربة»

أعلنت جامعة الطائف أن حريق الكلية الجامعية بتربة لم يسجل أي خسائر بشرية أو لإصابات، وأوضحت عبر بيان توضيحي صادر عن الجامعة أنه تم، اليوم الثلاثاء، رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بتربة.

وعلى الفور قام المسؤولون في الكلية بإخلاء مبنى قسم الطلاب بشكل كامل وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرق الصيانة بفصل التيار الكهربائي عن المبنى وعزل المولد المتضرر.

وتابع البيان: «قامت فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة بمباشرة الحادث وأخمدت الحريق بشكل نهائي، ولم ينتج عن الحريق أية إصابات أو خسائر بشرية، كما تمت إعادة التيار الكهربائي، واستمر اليوم الدراسي بالقسم.