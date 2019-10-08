

نجران 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي بمكتبه بالإدارة أمس، مدير فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة الدكتور محمد زاهر آل راكه وعدد من منسوبي الجمعية .

ويأتي هذا اللقاء في إطار اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي الأجهزة والإدارات الحكومية والمجتمعية، لتفعيل التعاون فيما بينها بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الإدارة والجمعية وسبل تعزيزها وتفعيل البرامج المشتركة والشراكات المجتمعية المستدامة.

// انتهى //

16:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران والجمعية الوطنية للمتقاعدين بالمنطقة يناقشان سبل تفعيل البرامج المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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