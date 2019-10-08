سياسي / مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى لمناسبة عيد " الغفران " اليهودي



القدس المحتلة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

اقتحم المئات من عصابات المستوطنين بقيادة وزير الزارعة الإسرائيلي "يوري ارئيل" والمتطرف يهودا غليك اليوم، المسجد الأقصى المبارك، لمناسبة عيد "الغفران" اليهودي،من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن 300 مستوطنًا تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروح حول "الهيكل المزعوم، فيما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات قرب باب الرحمة .

// انتهى //

16:19ت م

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