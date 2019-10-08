السعودية اليوم / "المياه الوطنية" تعلن إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي بجدة بعد إصلاح الانكسار



جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت شركة المياه الوطنية عن إعادة تشغيل محطة تعبئة المياه بمنطقة الرحيلي (أشياب الرحيلي) بمحافظة جدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إصلاح انكسار الخط الرئيس المغذي لها، والذي أدي إلى خروجها من الخدمة بشكل مؤقت.

وعملت الفرق الميدانية عملت على مدار الساعة وبشكل مكثف لإصلاح انكسار الخط خلال 48 ساعة بالرغم من المعوقات الجغرافية والطبيعية الكبيرة في الموقع، بالإضافة على العمل على تقديم خدمة الصهاريج في المناطق غير المخدومة بشبكات المياه، حيث تم توفير الخدمة من المحطات الأخرى العاملة بجدة.

وأكدت الشركة أن إمدادات المياه مستمرة إلى جميع الأحياء المخدومة بشبكات المياه دون انقطاع حسب المعتاد.

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16:11ت م

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