السعودية اليوم / عمل تبوك يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدداً من المخالفين



تبوك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك أمس, حملة تفتيشية مشتركة مع شرطة المنطقة ممثله بإدارة الضبط الإداري لتعقب وضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة من العمالة الوافدة بمدينة تبوك .

و نتج عن الحملة ضبط عدد 9 من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة وجرى تسليمهم لإدارة الوافدين لإكمال اللازمحسب الأنظمة والتعليمات.

وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الجولات التفتيشية مستمرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الإلكتروني.

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16:06ت م

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