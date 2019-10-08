السعودية اليوم / رئيس بلدية القطيف يتفقد الأعمال والمشاريع المنفذة ببلدة القديح



الدمام 9 صفر 1441 هـ الموافق 8 أكتوبر 2019 م واس

تفقد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أمس، أعمال البلدية ومشاريعها في بلدة القديح، مطلعًا من خلالها على أهم الاحتياجات والاستماع لملاحظات واقتراحات الأهالي في هذا الجانب.

واطلع المهندس الحسيني، خلال جولته على مشاريع البلدية المنفذة، والوقوف ميدانيًا عليها، بهدف تعزيز العمل التنموي للتسهيل على الأهالي وراحتهم وأنسنة الخِدْمات، مشيرًا إلى أن النظر في ملاحظات الأهالي هو في عين الاعتبار ومعالجتها، للنهوض بمستوى الخِدْمات البلدية، منها سوق النفع العام المزمع افتتاحه خلال الأيام القادمة، إضافة إلى معالجة بعض المباني الآيلة للسقوط، وصيانة بعض الشوارع، والاهتمام بإزالة مظاهر التلوث البصري، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وأبان أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية واللقاءات مع المواطنين من جميع بلدات وقرى المحافظة، للاطلاع على آرائهم واحتياجاتهم من الخِدْمات البلدية، لافتا إلى أنه تم بحث عدد من المواضيع التي تحتاجها البلدة، والعمل على سرعة تقديم جميع الخِدْمات والمساندة، والتواصل مع الجميع للوقوف على أهم الاحتياجات، منوها بأن البلدية دأبت على توثيق أواصر العلاقة المباشرة مع المواطن، وتعمل جاهدة على إعطاء الاهتمام اللازم لتطوير محافظة القطيف والقرى التابعة لها.

كما اطلع المهندس الحسيني، على سير العمل الإداري داخل مبنى بلدية القديح، مستمعا لآراء الموظفين واقتراحاتهم، إضافة إلى مناقشة سير العمل وما قد يعترضه من عوائق لوضع الحلول، وتضمن اللقاء أبرز المرئيات حيال بعض المشاريع المنفذة في القديح، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها على مراحل مختلفة، التي تتعلق بتطوير وتأهيل الشوارع، المتضمنة السفلتة والإنارة والترصيف.

// انتهى//

16:02ت م

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