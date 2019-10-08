السعودية اليوم / الخطيب يزور معهدًا فرنسيًا متخصّصًا في فنون الطهي ويلتقي بالمبتعثين الدارسين فيه



باريس 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

قام معالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بزيارة يوم أمس إلى معهد لو كوردون بلو العالمي المتخصص في برامج فنون الطهي بالعاصمة الفرنسية باريس التقى خلالها بعدد من المبتعثين السعوديين الذين يدرسون في المعهد عبر منح دراسية لتعلم الطهي وفق أفضل المعايير العالمية وذلك ضمن إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة المعنية بتقديم مناهج تعليمية للشباب السعوديين بالتعاون مع مؤسسة الأمير

وأوضح معالي الأستاذ أحمد الخطيب في تصريح له أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات قطاع الترويح أحد القطاعات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة بالتعاون مع (مسك) لدعم قطاع الترويح في المملكة وتمكين الكوادر

وقال معاليه : "يعد العمل في قطاع الترويح خاصة المطاعم من الفرص الهامة أمام الشباب والفتيات السعوديين للنهوض بالقطاع والاستثمار فيه، خاصة مع جذب مطاعم عالمية للعمل في المملكة، وفتح التأشيرة السياحية للزائرين الأجانب، مما يزيد الحاجة لتقديم خدمات عالمية وعالية الجودة في المملكة لدعم قطاع الترويح، وجودة الحياة والسياحة"، وتتكامل هذي الجهود مع عمل وزارة الثقافة في المملكة، والتي ستكون مسؤولة عن تطوير وتصدير المطبخ السعودي للعالمية من خلال مبادراتها المختلفة".

وأضاف أن تقديم 30 منحة لشباب وفتيات سعوديين للتعلم في معهد "لو كوردون بلو" العالمي لفنون الطهي خطوة أولى لخطوات متلاحقة يقوم بها برنامج جودة الحياة لدعم الشباب السعودي للدخول في قطاعات جديدة واعدة منها قطاع الترويح الذي سيوفر فرص وظيفية، ويزيد من العائد الاقتصادي للقطاع، والمنخرطين فيه.

وخلال الزيارة، التقى معالي الأستاذ أحمد الخطيب بكبير الطهاة في المعهد الشيف ايريك بريفاد، والمبتعثين السعوديين الدارسين في المعهد بحضور الملحق الثقافي السعودي في فرنسا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان، والمستشار في سفارة المملكة بباريس الدكتور عبدالله الأحمري، والمدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في مركز برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيره.

وكان برنامج جودة الحياة بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) قد قدم 30 منحة لـ 30 شابًا وفتاة سعوديين للدراسة في معهد "لو كوردون بلو" العالمي لفنون الطهي في فرنسا ضمن مبادرة "تقديم مناهج تعليمية للمواطنين السعوديين".

ويعتمد برنامج معهد كوردن بلو التدريبي على ثلاث مستويات لتعليم المتدربين لإتقان أساليب الطهي، وفق رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.

ويعد برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يعمل على مجموعة مبادرات للنهوض بقطاعات مختلفة تؤثر في أنماط الحياة وقابلية العيش في المملكة، خاصة تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات، وتعزز توليد الوظائف، خصوصاً تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة.

// انتهى //

16:00ت م

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باريس 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقام معالي رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب بزيارة يوم أمس إلى معهد لو كوردون بلو العالمي المتخصص في برامج فنون الطهي بالعاصمة الفرنسية باريس التقى خلالها بعدد من المبتعثين السعوديين الذين يدرسون في المعهد عبر منح دراسية لتعلم الطهي وفق أفضل المعايير العالمية وذلك ضمن إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة المعنية بتقديم مناهج تعليمية للشباب السعوديين بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك).وأوضح معالي الأستاذ أحمد الخطيب في تصريح له أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرات قطاع الترويح أحد القطاعات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة بالتعاون مع (مسك) لدعم قطاع الترويح في المملكة وتمكين الكوادر السعودية من العمل فيه وفق أفضل المعايير العالمية، مبينًا أن قطاع الترويح الذي يشمل المطاعم من القطاعات المهمة لجودة الحياة التي تشهد نمواً متسارعاُ خلال الفترة الأخيرة في إطار سعي المملكة على تقديم خدمات عالمية تسهم في تغيير شكل القطاع في المنطقة.وقال معاليه : "يعد العمل في قطاع الترويح خاصة المطاعم من الفرص الهامة أمام الشباب والفتيات السعوديين للنهوض بالقطاع والاستثمار فيه، خاصة مع جذب مطاعم عالمية للعمل في المملكة، وفتح التأشيرة السياحية للزائرين الأجانب، مما يزيد الحاجة لتقديم خدمات عالمية وعالية الجودة في المملكة لدعم قطاع الترويح، وجودة الحياة والسياحة"، وتتكامل هذي الجهود مع عمل وزارة الثقافة في المملكة، والتي ستكون مسؤولة عن تطوير وتصدير المطبخ السعودي للعالمية من خلال مبادراتها المختلفة".وأضاف أن تقديم 30 منحة لشباب وفتيات سعوديين للتعلم في معهد "لو كوردون بلو" العالمي لفنون الطهي خطوة أولى لخطوات متلاحقة يقوم بها برنامج جودة الحياة لدعم الشباب السعودي للدخول في قطاعات جديدة واعدة منها قطاع الترويح الذي سيوفر فرص وظيفية، ويزيد من العائد الاقتصادي للقطاع، والمنخرطين فيه.وخلال الزيارة، التقى معالي الأستاذ أحمد الخطيب بكبير الطهاة في المعهد الشيف ايريك بريفاد، والمبتعثين السعوديين الدارسين في المعهد بحضور الملحق الثقافي السعودي في فرنسا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان، والمستشار في سفارة المملكة بباريس الدكتور عبدالله الأحمري، والمدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في مركز برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيره.وكان برنامج جودة الحياة بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) قد قدم 30 منحة لـ 30 شابًا وفتاة سعوديين للدراسة في معهد "لو كوردون بلو" العالمي لفنون الطهي في فرنسا ضمن مبادرة "تقديم مناهج تعليمية للمواطنين السعوديين".ويعتمد برنامج معهد كوردن بلو التدريبي على ثلاث مستويات لتعليم المتدربين لإتقان أساليب الطهي، وفق رؤية شاملة للتقدم المهني، تشمل الإدارة اليومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء وغيرها من مقومات النجاح في هذا المجال.ويعد برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يعمل على مجموعة مبادرات للنهوض بقطاعات مختلفة تؤثر في أنماط الحياة وقابلية العيش في المملكة، خاصة تلك التي تتعلق بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة في مختلف المجالات، وتعزز توليد الوظائف، خصوصاً تلك التي تعتمد على الموهبة والمهارات المتنوعة التي يتميز بها شباب وشابات الوطن، أو المبادرات المتعلقة بالنهوض بقطاع الترويح في المملكة.// انتهى //16:00ت م0167

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.