“الخدمة المدنية” تستعد لإطلاق منصّة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية إلكترونيًا

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

تعتزم وزارة الخدمة المدنية، إطلاق منصة وطنية لإدارة الموارد البشرية الحكومية من أجل توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي المتكامل دعمًا لتحقيق مستهدفاتها في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

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وتهدف الوزارة عبر منصتها الرقمية لإدارة الموارد البشرية الحكومية، إلى توحيد تجربة المستخدم ورفع الجودة ومستوى الشفافية وحوكمة الإجراءات وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وتغطي هذه المنصّة جميع العمليات ذات العلاقة بالمسار الوظيفي، بدايةً من شغل الوظيفة، وتأهيل المتميزين، مرورًا بالترقيات والنقل وإدارة الأداء والتعاقب الوظيفي والتطوير والتعلم، وانتهاءً بإجراءات نهاية الخدمة، وغيرها من الإجراءات ذات العلاقة بالوظيفة والموظف الحكومي.

وتبدأ وزارة الخدمة المدنية، مطلع الأسبوع القادم جولات تعريفية للجهات الحكومية ستشمل جميع مناطق المملكة، للتعريف بالمنصة وأهدافها وخِدْماتها استعدادًا لإطلاقها رسميّا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتشمل الجولة التعريف بمركز ذكاء الأعمال وخِدْماته في دعم اتخاذ القرار.