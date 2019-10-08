الان تتابع إخلاء طلاب الكلية الجامعية بتربة إثر نشوب حريق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي
نشب حريق محدود في أحد المولدات الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بتربة.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إنه في تمام الساعة 9 من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 2، تم رصد تصاعد للأدخنة من أحد مولدات الطاقة الكهربائية في قسم الطلاب بالكلية الجامعية بمحافظة تربة.
وعلى الفور، أخلى المسؤولون في الكلية، مبنى قسم الطلاب بشكل كامل وفق ما تتطلبه إجراءات السلامة، كما قامت فرقة الصيانة بفصل
التيار الكهربائي عن المبنى وعزل المولد المتضرر، وفي الوقت نفسه قامت فرقة الدفاع المدني بمحافظة تربة بمباشرة الحادث وأخمدت الحريق
بشكل نهائي، ولم ينتج عنه أية إصابات أو خسائر بشرية، كما تم إعادة التيار الكهربائي واستمر اليوم الدراسي بالقسم.
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