“موسم الرياض .. جاهزين يا بنات”هكذا حفّز تركي آل الشيخ…

تتهيأ الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لإطلاق أكبر موسم ترفيهي في الشرق الاوسط، حيث سوف يبدا موسم الرياض في الـ11 من الشهر الجاري ويستمر على مدى سبعين يومًا، وسيشهد الكثير من الفعاليات الترفيهية المحلية والعالمية، ومن المتوقع أن يستقدم نحو أكثر من 20 مليون زائر ليستمتعون بأكثر من 100 فعالية ترفيهية مختلفة على مدار الساعة، ستقام في 12 منطقة مختلفة وعلى مساحة تبلغ 14 مليون متر مربع، وقد كشف المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ جانبًا من إحدى الفعاليات النسائية المشاركة في فعاليات موسم الرياض، حيث نشر عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو وأرفقه بعبارة “جاهزين يا بنات”

تركي آل الشيخ يحفز السعوديات في موسم الرياض

“موسم الرياض ..جاهزين يا بنات”، هكذا علق المستشار آل الشيخ على مقطع الفيديو الذي نشره على حسابه في “تويتر” وتضمن لقطات من ورش عمل ودورات تدريبية حول المكياج والموضة والأزياء.

وقد قوبل الفيديو وفعاليات موسم الرياض بمشاعر إيجابية من قبل العديد من الفتيات السعوديات، وانتشر بشكل كبير حتى وصلت المشاهدات خلال ساعات قليلة، نحو 250 ألف مشاهدة، حيث يتضمن الموسم العديد من الفعاليات النسائية المتعلقة بالتجميل والازياء والموضة.

فعاليات موسم الرياض

سوف يشهد أكبر موسم ترفيهي في الشرق الأوسط “موسم الرياض” وعلى مدى 70 يومًا متواصلة العديد من الفعاليات الترفيهية العالمية في مختلف المجالات الفنية والرياضية، وفي عالم الموضة والتجميل والأزياء وغيرها وفيما يلي بعض أبرز الفعاليات واماكنها :