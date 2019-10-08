الفيصل يستقبل الماجد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمين عام هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد. وأكد الأمير خالد الفيصل على الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة العربية

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمين عام هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد بن سعد الماجد. وأكد الأمير خالد الفيصل على الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة العربية السعودية ، القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة، وأنه دين وسطية واعتدال. وسأل الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية.

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