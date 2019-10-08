شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات» بالتعاون مع «نزاهة» و«النيابة» تصدر مواصفة «نظام إدارة مكافحة الرشوة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» والنيابة العامة المواصفة القياسية السعودية رقم SASO ISO 37001:2017 تحت عنوان «نظام إدارة مكافحة الرشوة».

وتهدف هذه المواصفة إلى وضع سياسة واضحة لمكافحة الرشوة وتشجيع القيادات العليا بالمنظمات على الالتزام بسياسات مكافحة الرشوة، وحماية المبلغين عن قضايا الرشوة، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الهادفة بمنع عرض الرشاوى أو تقديمها أو قبولها.

وتتناول المواصفة عدداً من الأنشطة تتمثل في الرشوة المقدمة «من - إلى» المنظمة، أو موظفي المنظمة بالنيابة عنها أو لمصلحتها، وشركاء أعمال المنظمة فيما يتعلق بأنشطتها، كما تشمل المواصفة مجال القطاعات العام والخاص وغير الربحي.