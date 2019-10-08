السعودية | ليلة "مذهلة".. عبدالرحمن بن مساعد و4 نجوم بموسم الرياض

شكرا لقرائتكم ليلة "مذهلة".. عبدالرحمن بن مساعد و4 نجوم بموسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - ترقب واسع سيطر على الساحة الثقافية والفنية عند إعلان "ليلة عبدالرحمن بن مساعد"، لتتمازج كلمات الشعر مع أنغام الطرب الأصيل.
ويحيي الليلة نجوم الأغنية، يتقدمهم فنان العرب محمد عبده، والفنان عبادي الجوهر، وأصالة نصري، وحسين الجسمي، الذين سبق أن تغنوا بروائع كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد.
ففي يوم الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر، تتفجر الليلة الفنية ضمن فعاليات موسم الرياض التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، والتي راجت إعلاناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين تلك الليلة فريدة من نوعها.
يذكر أن الفنان محمد عبده غنى مجموعة من كلمات الشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مثل: البرواز ومذهلة ومساء الخير وشبيه الريح، كما قدم مع عبادي الجوهر أغنيات خالدة مثل: تدرين وأدري بنفترق ودخون وأجهلك وعيونك آخر آمالي.
كما غنت الفنانة أصالة في مسيرتها الغنائية: قد الحروف ويسعد صباحك والنظرة الخجولة.
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