محمد بن مسعود - الدمام - لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد" حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد". وقالت الهيئة: أظهرت نتائج تحليل عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد "Formaldehyde" تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم CO/GSO1943:2016.

وأضافت: التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأردفت "الهيئة": المنتجان مصنّعان في البرازيل من قِبل مصنع "JW Cosmetic Industry and Trade s"، ويحمل المنتج الأول اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)"، والتحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.

وأوضحت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء تحذير فرد الشعر

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 03:18 PM لاحتوائهما على نسبة عالية من "الفورمالدهيد" Advertisements "الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لفرد الشعر "الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لفرد الشعر حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين لفرد الشعر؛ نظرًا لاحتوائهما على نسبة عالية من مادة "الفورمالدهيد". وقالت الهيئة: أظهرت نتائج تحليل عينات من منتجات فرد الشعر المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، احتواء منتجين على نسبة عالية من مادة الفورمالدهيد "Formaldehyde" تجاوزت الحد المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم CO/GSO1943:2016.

وأضافت: التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأردفت "الهيئة": المنتجان مصنّعان في البرازيل من قِبل مصنع "JW Cosmetic Industry and Trade s"، ويحمل المنتج الأول اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Soft)"، أما المنتج الثاني فيحمل اسم "KYO Brazilian Keratin K2Liss Smoothing Treatment Step 2 (Strong)"، والتحذير يشمل جميع تواريخ صلاحية المنتجين وجميع تشغيلاتهما.

وأوضحت الهيئة أنها تتخذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجين من الأسواق ومنع دخولهما مع اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج. الكلمات المفتاحية

، "الغذاء والدواء" تحذّر من منتجين لفرد الشعر ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه