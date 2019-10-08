السعودية اليوم / الخدمة المدنية تنظم ورشة عمل عن القياس الدوري للارتباط الوظيفي



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نظمت وزارة الخدمة المدنية أمس، ورشة عمل تعريفية لضباط الاتصال في الجهات الحكومية, ضمن "مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي لعام 1441هـ"، وذلك ضمن إطار مبادرات الوزارة لإيجاد بيئة عمل محفّزة في القطاع العام وفقاً لبرنامج التحول الوطني المنبثق من رؤية 2030, ورفع أداء الموارد البشرية والارتقاء ببيئة العمل في القطاع الحكومي، بحضور وكيل الوزارة للتميز والابتكار ماجد بن محمد المعجل, ومشاركة 120 ضابط اتصال يمثلون 80 جهة.

وناقشت ورشة العمل أهم العناصر والمحاور, التي يتم قياسها, ضمن قياس الارتباط الوظيفي، ورضا الموظفين عن بيئة العمل، والوصول إلى ارتباط وظيفي مستدام للقطاع الحكومي، وكذلك أهم التحديات والحلول المقترحة لزيادة نسبة الاستجابات لموظفي الجهات الحكومية.

واُختتمت الورشة بجلسة نقاش حول المحاور الرئيسة والمشروع بوجه عام، جرى خلالها طرح أسئلة واستفسارات المشاركين، مما أثرى اللقاء بكثير من النقاشات الهادفة والمداخلات التي ترسم الطريق للوصول إلى موارد بشرية حديثة ومتميزة الأداء.

// انتهى //

15:40ت م

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