السعودية اليوم / فريق لائحة السلامة للسفن الصغيرة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الثاني



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

عقد فريق العمل الخاص بمراجعة لائحة "السلامة للسفن الصغيرة التي لا تخضع للمعاهدات الدولية بمجلس التعاون" اليوم, اجتماعه الثاني، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المتعلقة بمراجعة لائحة السلامة للسفن الصغيرة, التي لا تخضع للمعاهدات الدولية، وملاحظات الدول الأعضاء على اللائحة بهدف إدخال التعديلات اللازمة عليها.

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15:33ت م

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