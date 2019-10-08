السعودية اليوم / عقد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون



الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

عقدت اللجنة المشتركة للمدن الصحية بدول مجلس التعاون اليوم , اجتماعها الخامس ، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض ويستمر ليومين.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع أهمها الدليل الموحد للمدن الصحية بدول مجلس التعاون، والمسودة الأولية للخطة الاستراتيجية الخليجية لبناء المدن الصحية بدول المجلس، إلى جانب الخطة الإعلامية الموحدة لبرنامج المدن الصحية، وأهمية بناء الكفاءات والقدرات للعاملين في مجال المدن الصحية، والتنسيق والتواصل مع منظمة الصحة العالمية للاستفادة من الخبرات التي تقدمها في هذا المجال.

كما أكدت اللجنة على أهمية إنشاء مواقع إلكترونية لبرنامج المدن الصحية في كل وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وتعزيز البيئة الحاضنة له في مجالات تقييم المردود الصحي والجدوى البيئية والاجتماعية والاقتصادية من تطبيق المدن الصحية بدول مجلس التعاون، وتعزيز الشراكات الخليجية في دعم مجالات عمل برنامج المدن الصحية المختلفة.

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15:33ت م

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