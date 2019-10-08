السعودية اليوم / سمو الأمير خالد الفيصل يُدشن غداً "حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع"



جدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

يُدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية غداً، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي تأتي استعداداً لموسم حج العام الجاري 1441هـ ، وذلك بفندق هيلتون جدة .

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، أن عقد حلقة النقاش يأتي بناء على توصية لجنة الحج المركزية في اجتماعها الذي تم عقب انتهاء موسم حج العام الماضي 1440 هـ مباشرة ، مبيناً أنها تأتي بالشراكة بين إمارة المنطقة ، ووزارة الحج والعمرة ، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ، وتستقطب أكثر من 200 خبير محلي متخصص في مجال شؤون الحج يمثلون أكثر من 50 جهة حكومية وأهلية لها علاقة بالحج ، حيث سيعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج .

وبين أن الحلقة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات ، ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي والتي تم الانتهاء منها مؤخراً ، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها .

وأشار وكيل الإمارة إلى أن عقد الحلقة يأتي وفق توجيه سمو أمير المنطقة رئيس لجنة الحج المركزية ، ومتابعة سمو نائبه ، لبحث وإقرار سبل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والتخطيط والاستعدادات المبكرة لموسم الحج بما يحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، الرامية لتطوير كل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام ، ويوفر الأمن والراحة لهم ، منذ بداية رحلتهم الإيمانية ، وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين .

وقدم الدكتور الفالح شكره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، وسمو نائبه ، على مايوليانه من اهتمام بكل ما من شأنه التسهيل على ضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة ، مثمناً الدور الكبير لوزارة الحج والعمرة ممثلة في وزيرها الدكتور محمد بنتن .

// انتهى //

15:29ت م

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