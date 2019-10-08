السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يكرم الكشافين المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن لحج السعودية اليوم 1440هـ



عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

كرم مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان اليوم الكشافين المشاركين في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاركين في خدمة الحجاج القادمين عبر منفذ جديدة لحج عام 1440هـ، بحضور عدد من مشرفي النشاط الطلابي والقادة الكشفيين، في مركز التدريب الكشفي بعرعر.

وأشاد العثمان بجهود الكشافة في خدمة ضيوف الرحمن، وقلد عريف الفرقة الكشفية وسام التميز، بعد ذلك تم تكريم المشاركين.

// انتهى //

15:25ت م

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