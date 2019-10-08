السعودية اليوم / مدير تعليم القطيف يفتتح معرض "درّبني.. لأُتقِن مهارة"



القطيف 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبدالكريم بن عبدالله العليط، اليوم، معرض "دربني لأُتقِن مهارة" الذي نظمته شعبة العلوم بمقر مدرسة عنك الثانوية ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن عبدالله الشهري ورئيس شعبة القيادة المدرسية عبد الله بن سالم الشهري.

وتجول العليط بالمعرض، واطلع على إبداعات الطلاب في أركانه التي ضمت أركان الكيمياء، والأحياء، والفيزياء .

وأعرب العليط عن شكره وتقديره لقائد المدرسة خالد بن حسين الخالدي وفريق العمل القائم على المعرض، مشيراً إلى أهمية إقامة المعارض العلمية ودورها الإيجابي في دعم وتجويد التعلم وتعزيز المفاهيم وتنمية مهارات البحث والاستكشاف لدى الطلاب، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أوضح رئيس شعبة العلوم بتعليم القطيف عبد الله بن محمد البيشي، أن المعرض يهدف إلى إكساب الطلاب والمعلمين المهارات العملية في التجارب العلمية وتفعيل المختبرات المدرسية وإتقان المهارة في التخصص من خلال التدريب العملي والمحاكاة في تنفيذ التجارب لمواد العلوم.

// انتهى //

14:55ت م

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