السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تكرّم متدربيها الحاصلين على جائزة التفوق العلمي



نجران 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

كرّمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم, المتدربين المتفوقين الحاصلين على مرتبة الشرف الأولى خلال العام التدريبي 1441/1440هـ، وذلك بمقر الكلية بالمنطقة.

وأبان مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن التكريم يهدف إلى تشجيع المتدربين المتفوقين والمتميزين من أبناء الكلية لمواصلة العمل نحو التفوق في مجالاتهم التدريبية وحياتهم العلمية والعملية المستقبلية, وحافزاً لهم لتحقيق التميز في الأعوام التدريبية القادمة.

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14:52ت م

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