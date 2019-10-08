السعودية | إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الامنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي اول – جندي)

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:40 مساءً, 8 أكتوبر 2019 م المناطق - واس أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الامنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي اول – جندي).

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة ( أبشر – التوظيف ) على الرابط التالي: www.jobs.sa .

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