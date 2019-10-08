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السودان : تسلمنا 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، أن بلاده تسلمت مليارًا ونصف مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية المقدرة بـ3 مليار.
وأعلن الوزير السوداني أنه من المتوقع الحصول على باقي المساعدات في نهاية العام المقبل 2020.
وكانت المملكة والإمارات قد وعدتا بحزمة من المساعدات العاجلة للشعب السوداني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وكان وزير المالية السوداني أوضح مساء أمس أن المملكة والإمارات أودعتا 500 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، بينما جرى تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي.
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