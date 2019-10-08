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الأرصاد : 9 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق، الجوف، حائل والحدود الشمالية.
كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية. في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وحول حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر توقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الخليج العربي.
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