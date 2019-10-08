بنك التنمية يوقع اتفاقية مع بياك لدعم المشاريع الواعدة في قطاع التقنيات الناشئة

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقَّع بنك التنمية الاجتماعية وشركة حاضنات ومسرعات الأعمال “بياك”، الشركة الحكومية التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية” والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون لدعم وتمويل الشركات التقنية الناشئة، وذلك عبر المحفظة التمويلية للتقنيات الناشئة التي أنشأها بنك التنمية مؤخرًا بقيمة مليار ريال.

ووقَّع الاتفاقية كل من سعيد الزهراني، مساعد المدير العام للتمويل الأصغر في بنك التنمية الاجتماعية، ونواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال “بياك”، وذلك على هامش معرض أسبوع جيتكس للتقنية المنعقد حاليًا بدبي.

وسيوفر “بنك التنمية” بموجب هذه الاتفاقية، التمويل اللازم للشركات الناشئة المحتضَنة لدى حاضنات ومسرعات الأعمال، التي تضطلع “بياك” بمهام إدارتها وتشغيلها في المملكة، أبرزها برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، وحاضنة الأعمال المتخصصة في مجال أبحاث المياه، كما تتضمن الاتفاقية تقديم خدمات وحلول غير مالية، تتمثل في تأهيل المشاريع الناشئة، عبر برامج متنوعة، تشمل التأهيل، والتدريب والتمكين، رفعًا لكفاءة وقدرات مشاريع الشركات الناشئة.

وفي هذا الصدد، نوّه سعيد الزهراني، مساعد المدير العام للتمويل الأصغر في بنك التنمية الاجتماعية، بالاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن دور “بنك التنمية” المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي.

وأكد أن توقيع هذه الاتفاقية من شأنه العمل على بناء علاقة استراتيجية بين الطرفين لدعم وتمويل رواد ورائدات الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة، والناشئة التقنية، وذلك عبر منتجات بنك التنمية الاجتماعية، وفقًا للشروط واللوائح التمويلية الخاصة بالبنك، وبالتالي مساعدة المشاريع الناشئة على تسريع وتيرة استثماراتها، وزيادة إنتاجها.

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الجدير بالذكر أن البنك أطلق مؤخرًا وبشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات محفظة متخصصة لتمويل المشاريع في قطاع التقنيات الناشئة بقيمة مليار ريال سعودي حتى عام ٢٠٢٥ وتستهدف المحفظة ١١ نشاطًا نوعيًا في التقنيات الحديثة تشمل كلًا من: إنترنت الأشياء، التطبيقات الذكية، الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، التقنيات المالية، بلوك تشين، الحوسبة السحابية، أجهزة الروبوت، طباعة ثلاثية الأبعاد، الواقع الافتراضي، التجارة الإلكترونية.

كما قام البنك بتأسيس مبادرة رواد التقنية بشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف تطوير وتأهيل رواد ورائدات الأعمال في القطاع من خلال إقامة ٤ معسكرات تدريبية للمشاريع المرشحة من المبادرة شملت كل مدينة الرياض، جدة، الأحساء وعرعر كما انطلقت مؤخرًا مرحلة مسرعات الأعمال في ثلاثة مدن مختلفة بهدف رفع تنافسية المشاريع المستهدفة وضمان نفاذها للأسواق.

من جهته، عبر نواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة حاضنات ومسرعات الأعمال “بياك”، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية النوعية، مشيرًا إلى أنها تتماشى مع استراتيجية الشركة لتسهيل حصول المشاريع التقنية الناشئة على التمويل اللازم لدعم نموها، نسبة إلى أن نقص التمويل لمثل هذا النوع من المشروعات يشكل عائقًا وتحديًا كبيرًا في المرحلة الحالية.

وبين الصحاف، أن الاتفاقية ستُسهم في فتح آفاق جديدة تتمثل في فرص تمويل مرنة للشركات الناشئة المحتضنة لدى حاضنات ومسرعات الأعمال، التي تعمل “بياك”، على تشغيلها وإدارتها بالكامل، أبرزها برنامج “بادر” لحاضنات ومسرِّعات التقنية، وحاضنة الأعمال المتخصصة في مجال أبحاث المياه، والتي تم تأسيسها بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه.

ونوه الصحاف، بالدور الكبير الذي يضطلع به بنك التنمية الاجتماعية المتمثل في توفير الدعم التمويلي اللازم للمشاريع الناشئة التقنية، والمرشحة من قبل “بياك”، فضلًا عن تقديمه خدمات تأهيلية وتدريبية، تسهم في رفع كفاءة رواد، ورائدات الأعمال بصورة أكثر فاعلية.

يذكر أن عدد المستفيدين من خدمات ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية منذ تأسيسه بلغ أكثر من 2.7 مليون مواطن ومواطنة، فيما تجاوز حجم التمويل 107 مليارات ريال سعودي في كلا شقي التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، حيث يعدّ البنك بوابة التمكين الاقتصادي الأكبر والأوسع نفاذًا على مستوى المملكة.

وتأسست شركة حاضنات ومسرعات الأعمال “بياك”، عام 2017 م، كشركة مملوكة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تشغيل وإدارة منصات دعم ريادة الأعمال وبرامج الابتكار، ونقل التقنية، إلى جانب إدارة المشاريع، والاستشارات المتخصصة، وخدمات التدريب والتأهيل، ورفع قدرات الموارد البشرية.







