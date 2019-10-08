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2019-10-08 القرني يحدد 5 علامات لـ بر الوالدين متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements حدد الداعية الشيخ عائض القرني 5 علامات بارزة تدل على بر الشخص بوالديه أحدهما أو كلاهما. وقال القرني: ليس بر الوالدين مجرد قُبلة تطبعها على كف والدك ووالدتك ثم تغرب عنهم فلا يرونك. وتابع أن البر هو أن تكون خادمًا وقت الخدمة، سائقًا وقت الطلب، كريمًا وقت العطاء، مُمرّضًا وقت البلاء، بارًا وقت الصلة.







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