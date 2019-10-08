المغامسي: الوحدة الوطنية درع السعوديين الواقي ضد الأفكار الهدامة

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

أكد إمام وخطيب مسجد قباء، فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي أن الوحدة الوطنية هي درع السعوديين الواقي ضد من يحاول النيل من وحدة بلادهم وأمنها واستقرارها، مشدداً على أهمية التلاحم الوطني ومواجهة كل ما يهدد اللحمة الوطنية ويرسخ.

واستعرض الشيخ المغامسي خلال المحاضرة التي ألقاها مساء يوم الاثنين ٧ صفر ١٤٤١ه الموافق 7 أكتوبر ٢٠١٩م تحت عنوان “أمة وسطاً” ضمن فعاليات مشروع “تبيان لوطن متلاحم “، الذي تنظمه جامعة الجوف ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وذلك على المسرح الجامعي بمدينة سكاكا عن مفهوم اللحمة الوطنية وأهميتها ومهدداتها.

Advertisements

وقال الشيخ المغامسي: إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط وعدم الخروج على جماعة المسلمين داعيا المسلمين لحب الخير لبلادهم، فهذا مما جاء به الدين، مبيناً أن الإنسان يجب أن يكون ذا علم ليصد كل من يحاول تفريق جمع وطنه، ويريد بوحدته الشر، مؤكدا على أهمية التلاحم في كل آن وحين، فإنه في هذا الوقت أشد ما ينبغي أن يكون، فهذا الوطن منبع الإسلام، وهو المرجع لكل بلاد المسلمين، مشيرا إلى أن المسؤولية عظيمة وكبرى لصد كل من يحاول النيل من وحدة بلادنا وأمنها واستقرارها، وأن نكون سداً منيعاً لحمايتها.

وأوضح الشيخ المغامسي أن الاختلاف والأخذ والعطاء بين الناس سنة الحياة، موضحاً أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يخلق الناس مختلفين في ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ودياناتهم، لافتاً إلى أن الاختلافات الفقهية أو المذهبية موجودة في كل الأزمان. مؤكداً أن ذلك ليس حجة للخلاف أو الصراع أو التنافر والتباغض، بل يجب أن يكون دافعاً للتواصل والتكامل والتعارف والتسامح والتعايش بين كل فئات وشرائح المجتمع.







