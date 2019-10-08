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نصائح من الدفاع المدني لمواجهة أخطار التقلبات الجوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عدداً من النصائح للمواطنين والمقيمين؛ لمواجهة أخطار التقلبات الجوية التي تشهدها بعض مناطق المملكة.
ودعت المديرية، في بيان لها، للانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق.
وأكدت على عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح، وتجنب الغبار لما قد يسببه من تهيُّج لأمراض الصدر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت لحالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما توقعت تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض والشرقية.
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