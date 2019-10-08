الان تتابع إعلان نتائج القبول المبدئي للعمليات الأمنية 911 للكادر النسائي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للكادر النسائي على رتبة (جندي أول – جندي). وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي: www.jobs.sa.

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