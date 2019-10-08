وزير الإسكان يزور جناح “يسّر” بجايتكس دبي ويطلع على المنصة الوطنية الموحدة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

زار وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، جناح برنامج (يسّر) المشارك في معرض جايتكس دبي2019، حيث اطلع على منتجات البرنامج المقدمة للجهات الحكومية، وكيفية عمل تلك الخدمات، حيث قدم الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري، عرضًا تعريفيًا عن المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA، وما تقدمه هذه المنصة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل حياة المواطن.

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كما زار الجناح، سفير المملكة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل، حيث تعرف على آخر إنجازات الحكومة الرقمية المملكة، إضافةً إلى ذلك استقبل الرئيس التنفيذي للبرنامج معالي نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، ووكيل مساعد وزارة الصحة المهندس سعد القحطاني، إضافةً إلى ذلك استقبل البرنامج مدير عام حكومة عجمان الرقمية عهود ال شهيل، ومدير عام تنمية السياحة بعجمان صالح الجزيري، ونخبة من القيادات التنفيذية في كبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وخلال اليوم الثاني وقع البرنامج اتفاقية تعاون مشترك مع شركة سيسكو العربية السعودية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة، ومركز الابتكار الكبير بالشرق الأوسط، قد جاءت هذه الاتفاقيات ضمن توجهات البرنامج لإيجاد شراكات استراتيجية مع كبريات شركات تقنية المعلومات بهدف دعم الاستثمار الرقمي في المملكة، والبنية التحتية الرقمية.

وقدم البرنامج خلال المشاركة عددًا من العروض التعريفية التي شملت مركز تطوير الحكومة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وقناة التكامل الحكومية. وتستمر مشاركة البرنامج خلال فعاليات المعرض، الذي يأتي في نسخته الـ39 ويشارك فيه مجموعة من الجهات الحكومية وشركات التقنية من مختلف دول العالم، إذ يسعى البرنامج إلى عكس الصورة المتميزة التي تعيشها المملكة في مجال التحول الرقمي بين مصاف دول العالم.