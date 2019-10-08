الضمان الصحي: وثيقة التأمين على السائحين تشمل نفقات الحالات الطارئة والإخلاء الطبي

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن وثيقة التأمين على السائحين تعزز إمداد السائح بالأمان الصحي الذي يكفل لهم التغطية التأمينية الأساسية في جميع مناطق المملكة ضد الأخطار الصحية الطارئة بحد المنفعة الأقصى البالغة (100) ريال سعودي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك، إن الوثيقة تشمل نفقات وتكاليف معاينة وعلاج الحالات الطارئة والتنويم والولادة وعلاج الأطفال المبتسرين والإصابات الناتجة عن حوادث السير والغسيل الكلوي للحالات الطارئة والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، وأن الإقامة، والإعاشة اليومية للمريض تشمل أجرة السرير وخدمات التمريض والزيارات والإشراف الطبي، إضافة إلى تكاليف علاج الأسنان الطارئة بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج وما يتطلبه استكمال العلاج وكذلك المضادات الحيوية ومسكنات الألم بحد أقصى 500 ريال ونفقات الحمل والولادة الطارئة بحد 5000 ريال وإعادة رفاة المتوفي إلى موطنه الأصلي بحد أقصى 10 آلاف ريال وتكاليف سفر ومرافقة عضو أسرة مباشر واحد بحد أقصى 5000 ريال.

وأوضح أن التغطية التأمينية تتم على أساس التقييد المباشر على حساب شركات التأمين بحيث لا يضطر المؤمن لهم من السائحين إلى دفع مبالغ مالية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية داخل شبكة مقدمي الخدمة المحددة له من قبل شركة التأمين، وفي حال اضطر المؤمن له الحصول على الرعاية الصحية خارج شبكة مقدمي الخدمة المحددة فستقوم شركة التأمين بتعويضه على أساس تعويض البدل وفقاً لإحكام الوثيقة وشروطها وتحديداتها واستثناءاتها.

ودعا “المعارك” جميع السائحين للتواصل مع الأمانة العامة للمجلس للرد على كافة الإستفسارات و تقديم الإيضاحات الخاصة بمنافع وثيقة السائح أو لتلقي الشكاوي من خلال مركز الاتصال الموحد رقم ‪920001177‬ إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa أو الهاتف الثابت رقم: ‪2021300‬/011 كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل التويتر – فيس بوك – لنكد إن @cchiksa وكذلك عن طريق تطبيق الهاتف الذكي.