الان تتابع سعره 35 ألف ريال.. سرقة “أسد” من داخل مركبة بمحافظة جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - ناصر السلمي - الخليج 365:
في حادثة غريبة من نوعها؛ تعرض أحد الأشخاص – امتهن تربية الأسود – لسرقة “أسد”، يبلغ من العمر شهر واحد، في محافظة جدة، من قبل أشخاص تواصلوا معه عن طريق أحد مواقع البيع الإلكتروني.
وبعد الاتفاق على موعد ومكان التسليم وسعر “الأسد”، والذي يقدر بـ35 ألف ريال، فوجئ البائع بسرقة الأسد من داخل مركبته من قبل هؤلاء الأشخاص الذين تركوا أحد المركبات واستقلوا أخرى، وفروا من موقع الحادثة.
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