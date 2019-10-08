الان تتابع الطائف: سقوط طالب من نافذة مدرسة ودخوله للعناية المركزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365: تحقق الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في قضية سقوط طالب من مبنى مدرسته بالطائف، ما نتج عنه إصابته في رأسه. وكشفت مصادر لـ”الخليج 365” أن “الطالب كان يود الهروب من الحصة السادسة، لكنه سقط، وتم إدخاله إلى العناية المركزة”.

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