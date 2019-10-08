الان تتابع بالساطور.. مقيم يقتل آخر داخل إحدى شركات الألبان الشهيرة في الخرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة - ناصر السلمي - الخليج 365:
شهدت محافظة الخرمة صباح اليوم (الثلاثاء) الموافق ١٤٤١/٢/٩هـ حادثة قتل تعرض لها مقيم على يد آخر داخل إحدى شركات الألبان الشهيرة مستخدماً “الساطور” في تنفيذ جريمته.
وذكرت مصادر لـ”الخليج 365” أن مركز العمليات الموحد 911 تلقى بلاغا في تمام الساعة 7.10 من الجاني نفسه “نيبالي” الجنسية، والذي يعمل كمندوب لإحدى شركات الألبان الشهيرة، يفيد بعملية قتل قام بها لمشرفه الذي يعمل معه في نفس الشركة من الجنسية “الهندية”، وسلم الجاني بعدها نفسه للجهات المعنية.
يذكر أن المجني عليه قد وجد في منتصف غرفته وهو مجرد بالكامل من ثيابه بعد أن فارق الحياة.
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