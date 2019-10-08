محمد بن مسعود - الدمام - البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً. وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً.أسعار النفط النفط 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 02:54 PM البرميل بلغ 58.79 دولاراً أمريكياً Advertisements ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 % ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 % صعد سعر برميل نفط القياس العالمي برنت الخام اليوم، بمقدار 44 سنتاً بنسبة 0.8 % إلى 58.79 دولاراً أمريكياً. وقد ارتفع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، اليوم، بمقدار 42 سنتاً بنسبة 0.8% ليصل إلى 53.17 دولاراً أمريكياً. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع أسعار النفط بنسبة 0.8 % ،

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