محمد بن مسعود - الدمام - عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa.الإدارة العامة للقبول المركزي وزارة الداخلية إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911" وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-08 أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa. Advertisements 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 02:37 PM عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي" عبر بوابة "أبشر– التوظيف" وعلى رتبتي "جندي أول" و"جندي" أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" للكادر النسائي على رتبتي "جندي أول" و"جندي". وذكرت الإدارة أنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول زيارة بوابة "أبشر– التوظيف" على الرابط التالي: www.jobs.sa. ، إعلان نتائج قبول الكادر النسائي لمركز العمليات الأمنية "911" ،

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