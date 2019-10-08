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قدمت وزارة الداخلية السعودية، عبر منصتها في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م، معلومات عن التأشيرة السياحية التي دشنتها المملكة مؤخراً.
وأكدت الوزارة لزوار المنصة أن التأشيرة السياحية تمكّن السياح من عمل زيارات متعددة لغرض السياحة، تمتد لعام كامل، وتتيح الإقامة في المملكة لمدة 90 يوماً.
وأوضحت الوزارة أن طرق الحصول على التأشيرة متعددة؛ منها الدخول على الموقع الإلكتروني، أو عند الوصول للمملكة، وذلك للدول المؤهلة أو عبر ممثليات المملكة بالخارج.
واستعرضت الوزارة المنافذ الرئيسية الستة المحددة للدخول؛ وهي مطارات: الملك خالد بالرياض، الملك فهد بالدمام، الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، منفذ البطحاء البري.
وتجيب الوزارة عن تساؤلات زوار المنصة في كل ما يخص ملف التأشيرة السياحية.وزارة الداخلية جيتكس جيتكس 2019
عبر منصتها في "جيتكس 2019".. "الداخلية السعودية" تعرف الزوار بـ"التأشيرة السياحية"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-10-08
قدمت وزارة الداخلية السعودية، عبر منصتها في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م، معلومات عن التأشيرة السياحية التي دشنتها المملكة مؤخراً.
وأكدت الوزارة لزوار المنصة أن التأشيرة السياحية تمكّن السياح من عمل زيارات متعددة لغرض السياحة، تمتد لعام كامل، وتتيح الإقامة في المملكة لمدة 90 يوماً.
وأوضحت الوزارة أن طرق الحصول على التأشيرة متعددة؛ منها الدخول على الموقع الإلكتروني، أو عند الوصول للمملكة، وذلك للدول المؤهلة أو عبر ممثليات المملكة بالخارج.
واستعرضت الوزارة المنافذ الرئيسية الستة المحددة للدخول؛ وهي مطارات: الملك خالد بالرياض، الملك فهد بالدمام، الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، منفذ البطحاء البري.
وتجيب الوزارة عن تساؤلات زوار المنصة في كل ما يخص ملف التأشيرة السياحية.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
02:30 PM
قالت: تمكّن السياح من عمل زيارات متعددة تمتد لعام كامل وتتيح الإقامة 90 يوماً
قدمت وزارة الداخلية السعودية، عبر منصتها في أسبوع "جيتكس" للتقنية 2019م، معلومات عن التأشيرة السياحية التي دشنتها المملكة مؤخراً.
وأكدت الوزارة لزوار المنصة أن التأشيرة السياحية تمكّن السياح من عمل زيارات متعددة لغرض السياحة، تمتد لعام كامل، وتتيح الإقامة في المملكة لمدة 90 يوماً.
وأوضحت الوزارة أن طرق الحصول على التأشيرة متعددة؛ منها الدخول على الموقع الإلكتروني، أو عند الوصول للمملكة، وذلك للدول المؤهلة أو عبر ممثليات المملكة بالخارج.
واستعرضت الوزارة المنافذ الرئيسية الستة المحددة للدخول؛ وهي مطارات: الملك خالد بالرياض، الملك فهد بالدمام، الملك عبدالعزيز بجدة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، منفذ جسر الملك فهد البري، منفذ البطحاء البري.
وتجيب الوزارة عن تساؤلات زوار المنصة في كل ما يخص ملف التأشيرة السياحية.
، عبر منصتها في "جيتكس 2019".. "الداخلية السعودية" تعرف الزوار بـ"التأشيرة السياحية" ،
المصدر : الخليج 365
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