محمد بن مسعود - الدمام - "البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020 قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية. وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020".السودان السعودية الإمارات السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-08 قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية. وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020". Advertisements 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 02:23 PM "البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020 "البدوي" في تصريحات تلفزيونية: سنتسلم النصف الثاني بنهاية 2020 قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي إن بلاده تسلمت ملياراً ونصف المليار من المساعدات السعودية الإماراتية. وأعلن "البدوي"، وفق تصريح خاص نقلته فضائية "العربية"، اليوم: "إننا سنتسلم النصف الثاني من المساعدات السعودية الإماراتية بنهاية 2020". ، السودان تتسلم 1.5 مليار دولار من المساعدات السعودية الإماراتية ،

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