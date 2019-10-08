كشف حقيقة حادث دهس صاحب الدباب على طريق الهدا

نفى مصدر في مرور العاصمة المقدسة ما يُتداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي بأن طريق الهدا شهد حادث دهس صاحب دباب مساء أمس، وأكد أن الحادث قديم، وليس في السعودية كما يُشاع.
وتفصيلاً، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه تعرُّض صاحب دباب لحادث دهس، وادعى المتداولون أن الحادث وقع على طريق الهدا النازل لمكة المكرمة، وهو ما نفاه المصدر جملة وتفصيلاً. يذكر أنه بالبحث عن كامل المقطع المنشور على موقع “يوتيوب” وُجد أنه يعود نشره إلى سنوات، وليس له علاقة بطريق الهدا كما يُتداول. وأهاب المصدر بالجميع إلى عدم تناقل الشائعات، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بحسب صحيفة سبق.
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