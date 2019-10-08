التشهير بصاحب مؤسسة ساعات كبار الشخصيات بالرياض.. وإصدار بحقه 3 عقوبات

قامت وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير بصاحب مؤسسة تختص بتجارة التجزئة في الساعات بمدينة الرياض، وذلك عقب صدور حكم قضائي بالإدانة وثبوت مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية.

ووفقًا لحساب الوزارة الرسمي على “تويتر”، فقد استند الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض إلى حيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة وهو ما يعد إيهامًا وتضليلاً للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة، ما اقتضي بفرض غرامة مالية، ومصادرة البضاعة المضبوطة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الغش.

كما تضمن الحكم التشهير بصاحب المؤسسة المدعو “عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبداللطيف المغلوث، وهو سعودي الجنسية، وصاحب مؤسسة ساعات كبار الشخصيات بحي المرقب في مدينة الرياض.

يذكر أنه بمداهمة مقر المنشأة تم ضبط ومصادرة 4.800 ساعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة، بالإضافة إلى 4000 لاصق يحمل علامات تجارية مقلدة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقاً لنظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية.