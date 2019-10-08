بالفيديو والصور.. وصول التوأم السيامي الليبي للرياض.. ومصادر «عاجل» توضح التفاصيل

أكدت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، استقبل التوأم السيامي الليبي «محمد وأحمد البشير عثمان» ووالديهما، قادمين من مدينة طرابلس إلى تونس، ومنها إلى الرياض.

ووصل التوأم السيامي الليبي إلى المملكة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المقرر فحص التوأم لبحث إمكانية فصلهما وعلاجهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض؛ وذلك بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكانت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، استقبلت مساء أول أمس الأحد، التوأم السيامي الليبي برفقة عائلتهما، تمهيدًا لنقلهما إلى المملكة لإجراء عملية فصل لهما؛ حيث سخَّرت السفارة كامل طاقتها لتأمين دخول العائلة إلى الأراضي التونسية قادمة من ليبيا.

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وعبَّر والد التوأم السيامي بشير الجميني، عن خالص شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على إتاحة الفرصة لتلقي ابنيه العناية والاهتمام والرعاية في المملكة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة؛ أن التوأم وُلدا بمدينة طرابلس بتاريخ 24/6/2019م، ويلتصقان من أسفل الصدر والبطن والحوض، ويشتركان في الجهاز الهضمي والجهاز البولي والتناسلي، كما يشتركان في حوض واحد.

وأشار الدكتور الربيعة، أن للتوأم طرفًا سفليًّا واحدًا لكل منهما، وطرفًا سفليًّا ثالثًا مشتركًا ومشوهًا بينهما، وأنهما ولدا بدون فتحة شرج؛ ما استدعى الفريق الطبي في ليبيا إلى إجراء عملية لشق فتحة إخراج مؤقتة.