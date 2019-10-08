القيادة تهنئ الرئيس «موسيفيني» بذكرى استقلال أوغندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس الجنرال يويري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوغندا، عبَّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أوغندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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