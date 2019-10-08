بـ«كلمات مؤثرة».. الجبير يعزي الأمير بندر بن سلطان في وفاة والدته

قدَّم وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، تعازيه إلى الأمير بندر بن سلطان، في وفاة والدته، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه ابنًا للأمير بندر الذي تعلم منه الكثير وعمل معه لفترة طويلة.

وقال الجبير، في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر: «أعتبر نفسي ابنًا لهذا الرجل النبيل: بندر بن سلطان، الذي تعلمت منه الكثير، وعملت معه لعقود، وأعرف جيدًا بره بوالدته وإيمانه العميق بقضاء الله وقدره».

وتابع الجبير قائلًا: «أشاركه الحزن مع الدعاء لله الغفور الرحيم أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمه وجميع أفراد أسرته الصبر والسلوان في هذا المصاب».

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وأضاف: «فقَدَ الأمير بندر بن سلطان أغلى ما لدى الإنسان، وهي الأم، وكما قال سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: (الجنة عند رجلها).. وألم فقد الأم لا يساويه ألم، وفراقها لا يضاهيه فراق، ولكن الله مع الصابرين».

وقدم الجبير تعازيه قائلًا: «أتقدم بالتعازي الصادقة لصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز لوفاة والدته، سائلًا الله لها الرحمة والمغفرة ولسموه وذويها الصبر والسلوان».

وأعلن الديوان الملكي أمس الاثنين، في بيان له، وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.