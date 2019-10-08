تنبيه متقدم من «الأرصاد»: أمطار وسيول على عدة مدن بجازان خلال ساعات

صدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة، تشمل «دينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، الحرث، الداير، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، صامطة، صبيا، ضمد، فيفا، وهروب».

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة أمطار ظهيرة الثلاثاء وليلة الأربعاء، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مناطق: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان ودول الخليج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية.