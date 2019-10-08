«قرار مُلزم» من التأمينات حول السعوديين العاملين بالقطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسجل أي عامل يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنها اكتشفت عددًا من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات.

وأوضحت مؤسسة التأمينات، أنها التزامًا بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، وحفظًا لحقوق المشتركين؛ ستسجل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص، سواءٌ من خلال ما يتبين لمفتشي المؤسسة، أو من خلال ما يتبين من المعلومات التي ترد إلى المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال ذلك بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.

وأشارت إلى أ ن ذلك جاء بعدما تبين لها -من خلال أعمالها الدورية المتمثلة في الحملات التفتيشية، أو من خلال المعلومات التي ترد إليها من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل- وجود عدد من العاملين السعوديين في القطاع الخاص غير مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.